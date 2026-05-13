हाथियों का ‘फूड डेटा’ बना वन विभाग का नया हथियार, अब विज्ञान के आधार पर होगा संरक्षण

Elephant Alert App: छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से एक दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहां हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हाथी अलर्ट ऐप अब केवल निगरानी का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वन्यजीवों के व्यवहार और खान-पान को समझने का एक मजबूत वैज्ञानिक आधार बन गया है। इस ऐप से प्राप्त डेटा ने हाथियों के भोजन को लेकर वर्षों से चली आ रही कई धारणाओं को बदल दिया है।