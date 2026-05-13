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Patrika Special News

हाथियों का ‘फूड डेटा’ बना वन विभाग का नया हथियार, अब विज्ञान के आधार पर होगा संरक्षण

Hathi Alert App: छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में हाथी अलर्ट ऐप के जरिए मिले डेटा ने हाथियों के भोजन को लेकर पुरानी धारणाओं को बदल दिया है।

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गरियाबंद

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Laxmi Vishwakarma

May 13, 2026

हाथी अलर्ट ऐप से बदली तस्वीर (photo source- Patrika)

हाथी अलर्ट ऐप से बदली तस्वीर (photo source- Patrika)

Elephant Alert App: छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से एक दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहां हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हाथी अलर्ट ऐप अब केवल निगरानी का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वन्यजीवों के व्यवहार और खान-पान को समझने का एक मजबूत वैज्ञानिक आधार बन गया है। इस ऐप से प्राप्त डेटा ने हाथियों के भोजन को लेकर वर्षों से चली आ रही कई धारणाओं को बदल दिया है।

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