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जेब में प्याज रखें लू नहीं लगेगी! इंडियन ट्रेडिशनल थ्योरी का सच बदलकर रख देगा आपकी सोच

Onion Heatstroke Myth: भीषण गर्मी में क्या एक प्याज सच में लू या हीटस्ट्रोक से बचा सकता है? या फिर खुद से या दूसरों से सबसे खतरनाक और जानलेवा झूठ बोल रहे हैं आप? मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ ही शरीर के कूलिंग सिस्टम को समझने और जागरूक रहने जरूर पढ़ें ये खास खबर

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भोपाल

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Sanjana Kumar

May 13, 2026

Onion Heatstroke Myth

Onion Heatstroke Myth: (Creative Generated By AI)

Onion heatstroke myth: भीषण गर्मी… गर्म हवाओं के थपेड़े… घर से निकलना जरूरी है… चलो प्याज जेब या पर्स में रख लेते हैं। नानी-दादी और मां भी ऐसा ही करती थीं हमें आज भी सिखाती हैं… घर से निकलो तो एक प्याज साथ लेकर निकलो… कभी लू नहीं लगेगी। जिन्हें लू लग गई… उन्हें कूलर या एसी की ठंड में रहना है। उसकी हथेलियों, पगतलियों में और माथे पर प्याज का रस लगाना, केरी का पना, छाछ पिलाना आदि भारतीय परिवारों में आम धारणा है। यही कारण है कि आधुनिक दौर में सोशल मीडिया पर भी ऐसी सलाह वायरल होती रहती हैं।

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