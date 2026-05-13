जेब में प्याज रखें लू नहीं लगेगी! इंडियन ट्रेडिशनल थ्योरी का सच बदलकर रख देगा आपकी सोच

Onion Heatstroke Myth: (Creative Generated By AI)
Onion heatstroke myth: भीषण गर्मी… गर्म हवाओं के थपेड़े… घर से निकलना जरूरी है… चलो प्याज जेब या पर्स में रख लेते हैं। नानी-दादी और मां भी ऐसा ही करती थीं हमें आज भी सिखाती हैं… घर से निकलो तो एक प्याज साथ लेकर निकलो… कभी लू नहीं लगेगी। जिन्हें लू लग गई… उन्हें कूलर या एसी की ठंड में रहना है। उसकी हथेलियों, पगतलियों में और माथे पर प्याज का रस लगाना, केरी का पना, छाछ पिलाना आदि भारतीय परिवारों में आम धारणा है। यही कारण है कि आधुनिक दौर में सोशल मीडिया पर भी ऐसी सलाह वायरल होती रहती हैं।
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