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Parametric Insurance: पाकिस्तान में भारत के इस बीमा योजना की क्यों हो रही चर्चा? जानिए किसे मिल रहा है लाभ

Parametric Insurance: भारत में पैरामीट्रिक मॉडल इंश्योरेंस को लागू करने का प्रयोग चल रहा है। नागालैंड में राज्य सरकार ने 2024 में इस बीमा योजना को लागू किया और एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित भी हुई है। इस बीमा को गुजरात के अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में भी कुछ वर्षों से चलाया जा रहा है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी दरकार भारत जैसे देश में कितनी ज्यादा है।

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भारत

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Swatantra Mishra

May 12, 2026

Parametric Insurance in Gujarat

भारत में पैरामीट्रिक मॉडल इंश्योरेंस को लागू करने का प्रयोग चल रहा है।

Parametric Insurance in India: गुजरात के अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में महिला मजदूरों और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के बीच हीटवेव इंश्योरेंस की लोकप्रियता बढ़ रही है। इस योजना की ख्याति पाकिस्तान मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। दरअसल, पैरामीट्रिक मॉडल इंश्योरेंस (Parametric Insurance) के तहत महिलाओं और मजदूरों का भीषण गर्मी और मौसम की आपदा के चलते होने वाले नुकसान की भरपाई की जा रही है। गुजरात में यह योजना गैर सरकारी संस्था महिला हाउसिंग ट्रस्ट (Mahila Housing Trust) और गो डिजिट (Go Digit) के सहयोग से चल रहा है, जिसे 'क्लाइमेट रेजिलिएंस फॉर ऑल' पहल का समर्थन प्राप्त है। इस इंश्योरेंस को नागालैंड सरकार ने भी 2024 में लागू कर दिया है।

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