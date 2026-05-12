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Patrika Special News

सावधान! मंडप के बजाय दूल्हा-दुल्हन पहुंचे अस्पताल, मिलावटी हल्दी का Alert?

Milawati Haldi: शादियों का सीजन है और घर-परिवार में रस्मों-रिवाज निभाए जा रहे हैं। शादी की इन खुशियों के बीच इंदौर के MY अस्पताल के डॉक्टर्स ने अलर्ट जारी किया है, हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा-दुल्हन मंडप में जाने के बजाय अस्पताल पहुंच गए। वहीं हल्दी से एलर्जी के 7 दिन में 5 गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। मिलावटी हल्दी जानलेवा साबित हो सकती है। patrika.com पर जानें असली-नकली हल्दी की पहचान और रहें सुरक्षित

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भोपाल

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Sanjana Kumar

May 12, 2026

Fake Turmeric how to identify

Fake Turmeric how to identify: हल्दी की रस्म के बाद अस्पताल में भर्ती दुल्हन (photo:patrika creative)

Fake Turmeric: इन दिनों शादियों का सीजन है। प्रदेशभर में कई विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले शादी की सभी रस्में और रीति-रिवाज परम्पराओं को पूरा किया जा रहा है। शादी के माहौल और पारिवारिक खुशियों के बीच इंदौर से चौंकाने वाले मामला सामने आया है। यहां हल्दी की रस्मों के बाद दूल्हा-दुल्हन की हालत इतनी गंभीर हो गई उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जहां सामने आया कि दोनों को हल्दी से एलर्जी हो गई है। वहीं पिछले 7 दिन में हल्दी से गंभीर एलर्जी के मामले बढ़ते नजर आए हैं।

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