सावधान! मंडप के बजाय दूल्हा-दुल्हन पहुंचे अस्पताल, मिलावटी हल्दी का Alert?

Fake Turmeric: इन दिनों शादियों का सीजन है। प्रदेशभर में कई विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले शादी की सभी रस्में और रीति-रिवाज परम्पराओं को पूरा किया जा रहा है। शादी के माहौल और पारिवारिक खुशियों के बीच इंदौर से चौंकाने वाले मामला सामने आया है। यहां हल्दी की रस्मों के बाद दूल्हा-दुल्हन की हालत इतनी गंभीर हो गई उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जहां सामने आया कि दोनों को हल्दी से एलर्जी हो गई है। वहीं पिछले 7 दिन में हल्दी से गंभीर एलर्जी के मामले बढ़ते नजर आए हैं।