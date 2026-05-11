Rajsathan: दान देगा पहचान; अब 100000 के सहयोग पर भी भामाशाह का सम्मान, एक करोड़ दान पर शिक्षा विभूषण सम्मान

प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें भामाशाहों से संपर्क कर आवेदन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र दानदाता आवेदन से वंचित रहता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। राज्य स्तर पर 50 लाख रुपए या उससे अधिक सहयोग प्रेरित करने वाले प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि जिला स्तर पर 5 लाख से 49.99 लाख रुपए तक सहयोग प्रेरित करने वालों को सम्मान मिलेगा।