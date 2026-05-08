Rajsamand: सम्मान पर फीता काटने की राजनीति भारी, महीनों से मटमैले पर्दों में कैद महापुरुषों की मूर्तियां

नगरपालिका बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन चौराहों पर खड़ी मूर्तियां अब भी किसी ‘शुभ मुहूर्त’ की प्रतीक्षा में ढकी हुई हैं। यह स्थिति सवाल खड़े करती है कि क्या महापुरुषों का सम्मान केवल राजनीतिक अवसरों तक सीमित है? महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर और माँ पन्नाधाय जैसे राष्ट्रनायकों को किसी दल या गुट से जोड़कर देखना उनकी गरिमा के साथ अन्याय है। उन्हें महीनों तक कपड़ों में ढंककर रखना न केवल उनका अपमान है, बल्कि उस विचारधारा की भी अवहेलना है, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया।