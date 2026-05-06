Rajsamand News: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राजसमंद को दी बड़ी सौगात, 67 करोड़ रुपए से बदलेगी तस्वीर

राजसमंद। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सांगठकला में 67 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर जेसीबी से पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, कार्यक्रम संयोजक राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, पूर्व प्रधान अरविंद सिंह सहित अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।