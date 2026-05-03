राजसमंद में कई पेट्रोल पंपों पर सूखा, तेल खत्म होने के लगे बोर्ड, आम लोगों की बढ़ी मुसीबत

स्थानीय लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कमी के चलते उन्हें लंबी दूरी तय कर अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। खासकर दुपहिया और व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन गई है। पेट्रोल पंप संचालकों ने एक बोर्ड भी लगा दिया है। जिस पर लिखा है कि पेट्रोल खत्म है। डिपो से आने पर दिया जाएगा। इन पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहन चालकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं जहां तेल उपलब्ध है। उन स्थानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है