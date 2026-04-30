चंद्रभागा पर ‘बजरी माफिया’ का कब्जा, अवैध खनन से बिगड़ रहा नदी का स्वरूप

राजसमंद. कुंवारिया के समीप गलवा क्षेत्र से होकर बहने वाली चंद्रभागा नदी इन दिनों अवैध बजरी खनन की मार झेल रही है। प्रभावी कार्रवाई के अभाव में बजरी माफिया बेखौफ होकर दिन-रात खनन और परिवहन में जुटे हैं, जिससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप तेजी से बिगड़ रहा है और पर्यावरणीय संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद अवैध गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जानकारी के अनुसार, अवैध खनन की सूचना मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता फतेह लाल टेलर सहित ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे, जहां 3-4 युवक ट्रैक्टर में बजरी भरते नजर आए। ग्रामीणों के विरोध करने पर खनन में लगे लोग विवाद पर उतारू हो गए, लेकिन कड़े प्रतिरोध के चलते मौके से फरार हो गए। घटना के बाद फतेह लाल टेलर और अन्य ग्रामीणों ने कुंवारिया पुलिस थाने में बजरी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। साथ ही आमेट खनिज विभाग को भी लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है।