गर्मी की मार: कुंभलगढ़ में थमी पर्यटन की रफ्तार, एक हफ्ते में पर्यटकों की संख्या घटी

राजसमंद. विश्व विरासत सूची में शामिल ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग में इन दिनों पर्यटन की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले एक सप्ताह में पर्यटकों की संख्या में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे पर्यटन क्षेत्र की रौनक फीकी पड़ गई है। कुछ दिन पहले तक जहां दुर्ग परिसर और आसपास की सड़कों पर दिनभर पर्यटकों की चहल-पहल रहती थी, वहीं अब दिन के समय सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की आवाजाही जरूर बनी हुई है। दुर्ग स्थित टिकट खिड़की से मिली जानकारी के अनुसार, एक सप्ताह पहले तक प्रतिदिन एक हजार से अधिक पर्यटक यहां पहुंच रहे थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर करीब 300 से 400 रह गई है। इस गिरावट का सीधा असर स्थानीय पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा है।