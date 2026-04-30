शिक्षा विभाग में ‘यथास्थान’ की प्रवृत्ति बढ़ी, 28 हजार पदोन्नत शिक्षा अधिकारी पदस्थापन के इंतजार में

राजसमंद. शिक्षा विभाग में पिछले एक वर्ष से एक नई प्रवृत्ति तेजी से उभर रही है। शिक्षकों और अधिकारियों को पदोन्नति तो मिल रही है, लेकिन उन्हें नई जगह तैनाती (पदस्थापन) नहीं मिल पा रही। इसके कारण स्कूलों में पढ़ाई और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, क्योंकि कई संस्थानों को अभी भी संस्था प्रधान और उप-प्रधान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान व्यवस्था में पदोन्नति के बाद अधिकारियों को यथास्थानकार्यग्रहण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे विभाग के पदोन्नति आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा। पिछले एक साल में 28 हजार से अधिक शिक्षा अधिकारी पदोन्नत हुए हैं, जो अब भी अपने पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। यदि इनकी तैनाती हो जाए, तो स्कूलों में रिक्त प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य और व्याख्याता के पद भरे जा सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार, करीब 4,200 प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नत अधिकारी पिछले एक साल से तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें यथास्थान ही कार्य करने के आदेश हैं, जिसके चलते कई स्कूलों में एक ही समय में 2 से 4 प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। वे मई 2025 से पदोन्नति के सभी लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं का उपयोग अन्य रिक्त स्कूलों में नहीं हो पा रहा।