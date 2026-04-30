तीन दशक की देरी के बाद ट्रांसपोर्ट नगर को मिली नई उम्मीद

राजसमंद. जिले में सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था का सपना अब साकार होने की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। उदयपुर-जयपुर हाईवे किनारे प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर, जो पिछले करीब तीन दशकों से फाइलों में कैद था, अब जमीन पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। करीब 32 वर्ष पहले (1994-95) टाउनशिप योजना के तहत शहर के बाहरी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि आवंटित की गई थी। उद्देश्य था शहर में बिखरी ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को एक ही स्थान पर व्यवस्थित करना। लेकिन कानूनी पेच और तकनीकी अड़चनों के चलते यह महत्वाकांक्षी योजना ठंडे बस्ते में चली गई।