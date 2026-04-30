नशा और अश्लील आचरण करने वालों की खैर नहीं, शिक्षा मंत्री ने मांगी रिपोर्ट

इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ स्कूलों और कार्यालयों से ऐसे कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल उपलब्ध कराएं। रिपोर्ट में संबंधित कर्मचारी का नाम, एम्पलाई आईडी, पद, पदस्थापन स्थान, नशे या अनुचित आचरण का प्रकार और अब तक की गई कार्रवाई का विवरण शामिल करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, स्कूलों और कार्यालयों में नशे की हालत में आने या अशोभनीय व्यवहार करने की शिकायतें सामने आने के बाद इस विषय को गंभीरता से लिया गया है। खासकर छात्र-छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार या छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को देखते हुए यह पहल की गई है।