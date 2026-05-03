Heatwave Alert: राजस्थान के इस जिले में 15 जून तक बरसेगी ‘आग’, रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है पारा

जैसा की मौसम विभाग के अनुसार एक विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला। शनिवार शाम अचानक से तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। 4.15 बजे तेज मेघगर्जन के साथ बिजली चमकी और 4.23 बजे बादल बरस पड़े। आंधी-तूफान के साथ वाली बारिश कुछ देर में थम गई। आंधी-तूफान के दौरान कलक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ गिर गया तो कुछ और के टूटने की सूचना है। 4.28 बजे हल्की धूप निकली तो थोड़ी देर में फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिन ऐसे ही मौसम की संभावना है, जिसमें आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश हो सकती है।