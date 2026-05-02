चित्तौड़गढ़: दो माह की मासूम से बलात्कार के दोषी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

यह हृदयविदारक मामला 7 सितंबर 2025 का है, जब चित्तौड़गढ़ जिले में एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी के साथ घिनौनी हरकत की। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां को पति की इस दरिंदगी का पता चला। मां ने हिम्मत दिखाते हुए तत्काल थाने में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान पेश किया।