BSF से रिटायर्ड होकर खेती में लगे फौजी गोपाल ने डेनमार्क की तकनीक से बनाया ₹8 लाख का बिजनेस मॉडल

गोपाल जाट की फोटो: पत्रिका
BSF Gopal Jat Business Model: सरहद की सुरक्षा के लिए बंदूक थामने वाले हाथ जब मिट्टी में पसीना बहाते हैं, तो वह सोना उगलने लगती है। सुजाखेड़ा के पूर्व सैनिक गोपाल जाट ने इस कहावत को हकीकत में बदल दिया है।
साल 2014 में सीमा सुरक्षा बल (BSF) से वीआरएस लेकर लौटे गोपाल ने खेती को सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि एक मुनाफे वाला 'बिजनेस मॉडल' बना दिया है। आज उनकी सफलता की गूंज दिल्ली से लेकर यूरोप तक है।
गोपाल जाट की सफलता रातों-रात नहीं आई। उन्होंने पारंपरिक खेती की पुरानी लकीर छोड़कर चरणबद्ध तरीके से तकनीक को अपनाया।
गोपाल ने सरकारी योजनाओं का ऐसा सटीक उपयोग किया कि लागत कम और मुनाफा बढ़ता गया। वर्तमान में वे हाई-टेक फार्मिंग से शानदार कमाई कर रहे हैं।
|प्रोजेक्ट / संसाधन
|साल
|कुल लागत
|सरकारी मदद (सब्सिडी)
|मुख्य उत्पादन
|पॉलीहाउस-1
|2020
|₹18.48 लाख
|₹12 लाख
|खीरा व रंगीन शिमला मिर्च
|पॉलीहाउस-2
|2022
|₹22.00 लाख
|₹12 लाख
|प्रीमियम सब्जियां
|शेड नेट हाउस
|2023
|₹29.00 लाख
|₹27 लाख
|नियंत्रित वातावरण खेती
|फॉर्म पोंड
|2023
|₹2.70 लाख
|₹1.35 लाख
|जल संचय व सिंचाई
|वर्मी कंपोस्ट
|2024
|₹1.00 लाख
|₹50 हजार
|जैविक खाद उत्पादन
गोपाल जाट की प्रतिभा देख राजस्थान सरकार ने उन्हें अक्टूबर 2025 में डेनमार्क (यूरोप) के अध्ययन दौरे पर भेजा। गोपाल बताते हैं, डेनमार्क में मैंने देखा कि कैसे सेंसर आधारित तकनीक से पौधों को सटीक पोषण दिया जाता है। वहां का वेस्ट मैनेजमेंट अद्भुत है। अब मैं वही मॉडल अपने गांव में लागू कर रहा हूं।
गणतंत्र दिवस (2024): केंद्र सरकार के विशेष आमंत्रण पर दिल्ली कर्तव्य पथ पर परेड के साक्षी बने।
जिला पुरस्कार: 'आत्मा' योजना के तहत ₹25,000 के पुरस्कार से सम्मानित।
गोपाल जाट ने साबित किया है कि तकनीक और सरकारी योजनाओं के तालमेल से खेती का जोखिम खत्म कर मुनाफा कई गुना बढ़ाया जा सकता है।
डॉ. शंकर लाल जाट, जॉइंट डायरेक्टर (हॉर्टिकल्चर), चित्तौड़गढ़
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