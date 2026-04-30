BSF से रिटायर्ड होकर खेती में लगे फौजी गोपाल ने डेनमार्क की तकनीक से बनाया ₹8 लाख का बिजनेस मॉडल

गोपाल जाट की प्रतिभा देख राजस्थान सरकार ने उन्हें अक्टूबर 2025 में डेनमार्क (यूरोप) के अध्ययन दौरे पर भेजा। गोपाल बताते हैं, डेनमार्क में मैंने देखा कि कैसे सेंसर आधारित तकनीक से पौधों को सटीक पोषण दिया जाता है। वहां का वेस्ट मैनेजमेंट अद्भुत है। अब मैं वही मॉडल अपने गांव में लागू कर रहा हूं।