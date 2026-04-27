चित्तौड़ दुर्ग को वर्ल्ड क्लास बनाने का बड़ा प्लान; विजन-2047 में इतिहास के साथ हाईटेक स्पर्श

Chittorgarh Fort Upgrade: मेवाड़ की शौर्यगाथा और त्याग का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग अब नई चमक बिखेरने को तैयार है। दुर्ग की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने और पर्यटकों की सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है।

जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) और राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) के साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी 'विजन-2047' तैयार किया है। इसके तहत दुर्ग पर स्मार्ट पार्किंग, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।