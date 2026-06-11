Chittorgarh: बाइक से 1.53 किलो अफीम ले जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार, 2 साल से फरार आरोपी भी दबोचा

चित्तौडगढ़। बस्सी थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मंगलवार मोटरसाइकिल पर अफीम का परिवहन कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक किलो 530 ग्राम अवैध अफीम बरामद की। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एएसपी मुकुल शर्मा एवं डीएसपी ग्रामीण दिनेश सुखवाल के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी चंपाराम ने नाकाबंदी के दौरान कंचनपुरा गांव से आगे पाल रोड पर कार्रवाई की।