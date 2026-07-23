चित्तौड़गढ़: रंजिश के चलते युवती के परिचितों ने पिलाया जहर, ICU में वेंटिलेटर पर लड़ रही जिंदगी की जंग

वारदात के बाद आरोपी चंदा को पहले बिड़ला अस्पताल ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर देर रात करीब 11 बजे उसे जिला सांवलियाजी अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टरों ने स्थिति को चिंताजनक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल युवती को उदयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। शिकायतकर्ता सोनिया का कहना है कि तीनों आरोपी उसकी बहन से रंजिश रखते थे और इसी दुश्मनी के चलते उन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है।