सांवलिया सेठ के दरबार में बरसा धन : 38.23 करोड़ का आया चढ़ावा, एक क्विंटल से अधिक सोना-चांदी चढ़ा

राजस्थान ही नहीं, देशभर में आस्था का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार भी करोड़ों रुपए की नकद भेंट के साथ बड़ी मात्रा में सोना और चांदी मंदिर को समर्पित किया गया। मंदिर प्रशासन का कहना है कि प्राप्त दानराशि का उपयोग मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और धार्मिक गतिविधियों के संचालन में किया जाएगा।