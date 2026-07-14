चित्तौड़गढ़: सांवलियाजी मंदिर में VIP एंट्री को लेकर बवाल, बैरिकेड तोड़कर घुसने की कोशिश; 4 हुड़दंगी गिरफ्तार

अमावस्या मेले के चलते कस्बे में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कुरेठा नाका और मीरा चौक पर विशेष प्रवेश द्वार बनाए हैं। मंदिर बोर्ड अध्यक्ष वैष्णव और थाना अधिकारी रवींद्र सेन खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। शाम को श्रद्धालुओं और साधु-संतों के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया। भंडार गिनती के दौरान मंदिर बोर्ड सदस्य पवन तिवारी, किशन लाल अहीर, रामलाल गुर्जर, नायब तहसीलदार शिव शंकर पारीक सहित बैंक व मंदिर प्रबंधन के कर्मचारी उपस्थित रहे।