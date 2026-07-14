भारत-पाक सीमा पर मस्जिदों और दरगाहों को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज, ‘देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं’

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली विभिन्न मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को हटाने और उनके ध्वस्तीकरण के नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह याचिकाएं 'पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति बनाम राजस्थान राज्य' और अन्य के नाम से दायर की गई थीं। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।