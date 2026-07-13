Jodhpur News: 20 रुपए की ड्रिंक, सेहत पर भारी! जोधपुर समेत प्रदेशभर में धड़ल्ले से बिक रहे कैफीन वाले पेय

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन के अलावा शुगर, टॉरिन और अन्य उत्तेजक तत्व होते हैं। इनका अधिक सेवन बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं तथा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अधिक मात्रा में सेवन से धड़कन तेज होना, बेचैनी, घबराहट, नींद न आना, रक्तचाप बढ़ना तथा निर्जलीकरण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी कारण कई देशों में बच्चों को ऐसे पेयों के सेवन से दूर रखा जाता है। बता दें कि राजस्थान में अभी तक करीब 5 लाख कैन और बोतलों को जब्त कर इन्हें जांच के लिए भेजा है।