13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur News: 20 रुपए की ड्रिंक, सेहत पर भारी! जोधपुर समेत प्रदेशभर में धड़ल्ले से बिक रहे कैफीन वाले पेय

Energy Drinks: एफएसएसएआई की सख्ती और जांच के बावजूद जोधपुर समेत राजस्थान के बाजारों में कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक खुलेआम बिक रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने लेकर जांच शुरू की है और कई उत्पाद जब्त किए हैं।
3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jul 13, 2026

energy drinks

एनर्जी ड्रिंक। प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स होने का दावा करने वाले पेय पदार्थ पर एफएसएसएआई भले ही सख्ती कर रही हो, लेकिन जोधपुर सहित प्रदेशभर के बाजारों में यह धड़ल्ले से बिक रही है। प्रदेशभर में ऐसे एनर्जी ड्रिंक के सैम्पल लिए जा रहे हैं और 5 लाख से ज्यादा स्टॉक जब्त किया गया है, लेकिन महज 20 रुपए से 100 रुपए की कीमत पर यह ड्रिंक धड़ल्ले से बिल रही है। इसे बच्चे, बुजुर्ग हर वर्ग के लोग खरीद रहे हैं और इसके साथ नशे के उत्पाद खतरा कई गुणा बढ़ा रहे हैं।

एफएसएसएआइ की गाइड लाइन पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश में हलचल तेज की। विभाग का कहना है कि एनर्जी ड्रिंक और वाइटलाइज बॉडी के दावे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए संबंधित उत्पादों के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी ओर हर गली-नुककड़ पर यह एनर्जी ड्रिंक धड़ल्ले से बिक रही है। सामान्य कोल्ड ड्रिंक व अन्य पेय उत्पादों की तुलना में युवा इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

इनके लिए नुकसानदायक

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन के अलावा शुगर, टॉरिन और अन्य उत्तेजक तत्व होते हैं। इनका अधिक सेवन बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं तथा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अधिक मात्रा में सेवन से धड़कन तेज होना, बेचैनी, घबराहट, नींद न आना, रक्तचाप बढ़ना तथा निर्जलीकरण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी कारण कई देशों में बच्चों को ऐसे पेयों के सेवन से दूर रखा जाता है। बता दें कि राजस्थान में अभी तक करीब 5 लाख कैन और बोतलों को जब्त कर इन्हें जांच के लिए भेजा है।

अगले कुछ दिन इस पर होगी सख्ती

सीएमएचओ जोधपुर डॉ. एसएस शेखावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को बाजार में उपलब्ध कैफीन युक्त पेयों की नियमित जांच, लेबलिंग की पड़ताल तथा आवश्यकतानुसार सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि यदि किसी उत्पाद में निर्धारित मानकों का उल्लंघन या भ्रामक प्रचार पाया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए बढ़ी चिंता

  • विशेष अभियान : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्पेशल सैंपलिंग के निर्देश।
  • कार्रवाई का आधार : भ्रामक लेबलिंग, एनर्जी जैसे दावे और मानकों की जांच।
  • फिर भी बेलगाम : पिछले कुछ दिनों में इतनी सख्ती होने के बाद भी बिक्री नियमित जारी है।
  • किन्हें ज्यादा खतरा : बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएं, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगी।
  • संभावित दुष्प्रभाव : धड़कन तेज होना, घबराहट, अनिद्रा, रक्तचाप बढ़ना और निर्जलीकरण।

हाल की कार्रवाई

6 जुलाई- कोटा में 13410 कैन और बोतलें जब्त।
7 जुलाई- अलवर में 92200 कैन और बोतलें जब्त।
8 जुलाई- पाली (21800), सवाई माधोपुर (7700), बारां (3000), भीलवाड़ा (4360) और झालावाड़ (360) बोलतें और कैन जब्त।
10 जुलाई - कोटपूतली में 12419, भीलवाड़ा में 2950 और श्रीगंगानगर में 8000 कैन-बोतलें जब्त।

एक्सपर्ट व्यू

नींद की कमी, धड़कन बढ़ना और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं काफी देखने को मिलती है। इसका त्वरित रेस्पांस भी आता है और लॉन्ग टर्म असर भी होता है। युवा इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। यही ज्यादा कैफीन वाली वस्तुओं के साथ धूम्रपान या अन्य नशे के उत्पाद लेते हैं तो असर कंपाउंड होता है और नुकसान कई गुणा हो सकता है।

  • डॉ. रोहित माथुर, विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी विभाग, डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर

ब्लड प्रेशर बढ़ने से प्लेसेंटा पर इफेक्ट
ऐसे एनर्जी ड्रिंक में कैफीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण के कारण गर्भवती महिलाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी कारण प्लेसेंटा पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और भ्रूण में भी विसंगतियां हो सकती है। भ्रूण का अनियंत्रित विकास या प्रीमेच्योर बेबी की आशंका भी बढ़ जाती है।

  • डॉ. सिद्धार्थ श्रीवास्तव, स्त्री रोग विशेषज्ञ

Dungarpur: तीनों बच्चों के शव देखकर बेसुध हुए पिता, इकलौते बेटे की भी मौत, अस्पताल में फूट-फूटकर रोए परिजन

ये भी पढ़ें
Death due to drowning in Dungarpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 04:24 pm

Published on:

13 Jul 2026 04:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: 20 रुपए की ड्रिंक, सेहत पर भारी! जोधपुर समेत प्रदेशभर में धड़ल्ले से बिक रहे कैफीन वाले पेय

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Balotra Road Accident : जोधपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 श्रद्धालुओं की मौत, 3 गंभीर घायल, जोधपुर रेफर

Jodhpur Highway Balotra Horrific road accident Three died tragically 5 seriously injured
जोधपुर

Jodhpur Airport : जोधपुर एयरपोर्ट का नवीन टर्मिनल हुआ संचालित, शेखावत ने प्रथम यात्री चंद्रवीर सिंह को किया रवाना

Jodhpur airport new terminal operational Gajendra Singh Shekhawat flag off first passenger
जोधपुर

Hanuman Beniwal: सांसद हनुमान बेनीवाल नहीं होंगे गिरफ्तार, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, राज्य सरकार ने मांगा समय

hanuman beniwal
जोधपुर

जोधपुर के काला-गोरा भैरव मंदिर पर लगा ताला, भाइयों की लड़ाई में श्रद्धालु हुए परेशान, कब्जा करने का आरोप

jodhpur kala gora bheruji mandir
जोधपुर

Jodhpur: विक्की फाइटर हत्याकांड के आरोपी पर ब्लेड से हमला, सिर में आए 5 टांके, लक्की और अविनाश पर केस दर्ज

Jodhpur Vicky Fighter Murder
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.