Hanuman Beniwal: सांसद हनुमान बेनीवाल नहीं होंगे गिरफ्तार, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, राज्य सरकार ने मांगा समय

राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय करते हुए तब तक बेनीवाल के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर जिले के शिव विधाससभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को बड़ी राहत दी थी। हाईकोर्ट ने विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज धमकी देने के मामले में अंतरिम राहत देते हुए एफआइआर पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।