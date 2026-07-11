11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Hanuman Beniwal: सांसद हनुमान बेनीवाल नहीं होंगे गिरफ्तार, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, राज्य सरकार ने मांगा समय

Rajasthan High Court: पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह जांच का विषय है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप संबंधित धाराओं के आवश्यक तत्वों को पूरा करते हैं या नहीं।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jul 11, 2026

hanuman beniwal

हनुमान बेनीवाल। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सांसद हनुमान बेनीवाल को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर में फिलहाल कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि मामले में ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल हैं, जिन पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश बेनीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

यह वीडियो भी देखें

एफआईआर नागौर जिले के पादूकलां थाने में एक राजनीतिक सभा और उसके बाद निकाले गए जुलूस से जुड़े मामले में दर्ज की गई थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह जांच का विषय है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप संबंधित धाराओं के आवश्यक तत्वों को पूरा करते हैं या नहीं, याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं तथा क्या इस आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।

3 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय करते हुए तब तक बेनीवाल के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर जिले के शिव विधाससभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को बड़ी राहत दी थी। हाईकोर्ट ने विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज धमकी देने के मामले में अंतरिम राहत देते हुए एफआइआर पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने मांगा जवाब

न्यायाधीश संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई योग्य आधार पाते हुए राजस्थान सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा था। याचिका में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने बाड़मेर के शिव थाना में दर्ज एफआइआर को चुनौती दी थी। बता दें कि शिकायतकर्ता छोटू सिंह ने आरोप लगाया था कि 27 मार्च, 2026 की रात करीब 11 बजे विधायक ने उसे फोन कर धमकी दी। इसके बाद अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कुछ अन्य लोगों ने भी उसे और उसके भाई को फोन कर जान-माल के नुकसान तथा बदनामी की धमकी दी।

Jaipur Accident: ‘बाबूजी… गुब्बारा ले लो’ की पुकार हुई खामोश, 3 मासूम और पिता की मौत से उजड़ गया परिवार

ये भी पढ़ें
jaipur road accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 05:28 pm

Published on:

11 Jul 2026 05:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Hanuman Beniwal: सांसद हनुमान बेनीवाल नहीं होंगे गिरफ्तार, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, राज्य सरकार ने मांगा समय

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर के काला-गोरा भैरव मंदिर पर लगा ताला, भाइयों की लड़ाई में श्रद्धालु हुए परेशान, कब्जा करने का आरोप

jodhpur kala gora bheruji mandir
जोधपुर

Jodhpur: विक्की फाइटर हत्याकांड के आरोपी पर ब्लेड से हमला, सिर में आए 5 टांके, लक्की और अविनाश पर केस दर्ज

Jodhpur Vicky Fighter Murder
जोधपुर

पत्रिका की मुहिम रंग लाई: जोधपुर की मोजड़ी को मिला जीआइ टैग, जानिए क्या है GI टैग; इससे क्या लाभ मिलेगा

Jodhpur Mojari Gets GI Tag
जोधपुर

रविन्द्र सिंह भाटी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, धमकी के मामले में FIR पर आगे की कार्रवाई पर रोक

Ravindra Singh Bhati
जोधपुर

Jodhpur Housing Scheme: लोककला नगर आवासीय योजना में लॉटरी से होगा भूखंडों का नि:शुल्क आवंटन, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू

Jodhpur Housing Scheme
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.