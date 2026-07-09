Jodhpur Housing Scheme: लोककला नगर आवासीय योजना में लॉटरी से होगा भूखंडों का नि:शुल्क आवंटन, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू

Lok Kala Nagar Awasiya Yojana Jodhpur: जोधपुर में लोक कला नगर आवासीय योजना, चौखा के तहत घुमंतु, अर्द्धघुमंतु एवं विमुक्त जातियों के लिए नि:शुल्क आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से संचालित इस योजना में पात्र लोगों को 50 वर्गगज तक के आवासीय भूखंड लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है।