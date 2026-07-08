Exclusive Interview: क्या राजस्थान में सत्ता और संगठन में बदलाव होने जा रहा है? BJP नेता सतीश पूनिया ने दिया ये जवाब

Q. आप भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं… चुनाव से पहले आपको हटा दिया गया था, फिर आप आमेर से चुनाव हारते हैं, उसके बाद भी आपको राज्यसभा सांसद बना दिया गया, क्या इसमें हरियाणा जीत के फैक्टर ने काम किया है?

A. किसी को प्रदेशाध्यक्ष बनाना या हटाना पार्टी का विशेषाधिकार है। मेरी इच्छा थी कि पार्टी के लिए खूब काम करूं और दो तिहाई बहुमत से सत्ता में लाऊं, पर नहीं हो पाया। जहां तक पार्टी का हरियाणा में जीत का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व, और हम सब कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। मैं पार्टी का साधारण कार्यकता हूं, अपने काम में विश्वास करता हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है, उस कार्य को अंजाम देता हूं। राज्यसभा में जाने का अवसर दिया है, अब वहां भी काम करूंगा।