लड़ाकू विमान सुखोई-30 पर लगेगा ‘देशी’ विरुपाक्ष रडार, राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर पर और ताकतवर बनेगी इंडियन एयरफोर्स

यह अपग्रेड 'सुपर सुखोई' योजना के तहत किया जा रहा है, ताकि सुखोई बेड़े को वर्ष 2050 तक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के रूप में उपयोग किया जा सके। एयरफोर्स के पास वर्तमान में करीब 250 सुखोई हैं। पश्चिमी सीमा के पास स्थित सबसे महत्वपूर्ण जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास भी सुखोई की ही स्क्वाड्रन है। प्रथम चरण में 84 सुखोई विमानों को विरुपाक्ष रडार से अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर तैनात सुखोई प्रमुखता से अपग्रेड होंगे।