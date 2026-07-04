Jodhpur News: सीएम भजनलाल शर्मा की सुरक्षा व्यवस्था में चूक, काफिले में घुसा छात्र, काला झंडा लहराया

काफिला निकलने के बाद पुलिस हरकत में आई और तलाश के बाद एनएसयूआइ से जुड़े छात्र जीतेश्वर चौधरी को हिरासत में लेकर रातानाडा थाने ले गई। फिलहाल काला झण्डा दिखाने का कारण स्प्ष्ट नहीं हो पाया है। काला झण्डा दिखाने के दौरान छात्र के साथी भी कुछ दूरी पर खड़े थे। उन्होंने मामले का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। सीएम का काफिला आता देख काला झण्डा लेकर छात्र बीच सड़क पर आया। एक-एक करके काफिले में शामिल ग्यारह वाहन निकल गए, लेकिन किसी ने छात्र को रोकने की कोशिश नहीं की थी। 12वीं कार आई तो छात्र ने काला झण्डा दिखा दिया। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया।