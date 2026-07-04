जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन: 3 महीने में 20 कलाकारों ने तैयार की थी 5 भव्य कलाकृतियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को नवनिर्मित जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये टर्मिनल 23 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें सालाना लगभग 20 से 25 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है। यहां 6 एयरोब्रिज, 12 विमान पार्किंग स्टैंड और आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस नए टर्मिनल के शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान के विमानन क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। इस टर्मिनल का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2023 में दिल्ली की एक कंपनी को सौंपा था। भवन के निर्माण में ग्लास फाइबर रिइनफोर्स्ड कंक्रीट (GFRC) का उपयोग किया गया है। इस एयरपोर्ट टर्मिनल में राजपूताना विरासत और आधुनिक डिजाइन का सुंदर संगम देखने को मिलता है। इसी के साथ टर्मिनल में 3 महीनों में 20 कलाकारों द्वारा तैयार की गई 5 भव्य कलाकृतियों का भी अनावरण किया गया, जो मारवाड़ की संस्कृति, लोकजीवन और ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाती हैं।