Rajasthan: फीस वृद्धि के विरोध में धरना दे रहे छात्र पुलिस हिरासत में, टीकाराम जूली ने BJP सरकार पर बोला हमला

एनएसयूआइ ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनीष बिश्नोई और छात्रनेता एमएल चौधरी के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ता फीस वृद्धि को लेकर धरने पर बैठे थे। एबीवीपी भी धरने पर थी लेकिन मंगलवार को विवि प्रशासन ने दोनों गुटों के साथ बैठक करके बढ़ी हुई। फीस का 30 प्रतिशत वापस लेने का प्रस्ताव दिया। जिस पर एबीवीपी सहमत हो गई और धरना समाप्त कर दिया लेकिन एनएसयूआइ फीस वृद्धि की पूर्ण वापसी पर अड़ी रही। पुलिस दो दिन से छात्रों को समझा रही थी, लेकिन वे नहीं माने। ऐसे में पुलिस की ओर से पहले नोटिस दिया गया और ​रात में धरने पर बैठे छात्रों को उठाकर हिरासत में ले लिया।