Jodhpur: 5 दिन में 2 प्रसूताओं की मौत, महिला चिकित्सक और नर्सिंग ऑफिसर को किया APO, जांच कमेटी का गठन

वहीं दूसरी तरफ जोधपुर शहर के पावटा जिला अस्पताल में सीजेरियन ऑपरेशन के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में एम्स में भर्ती एकमात्र महिला के स्वास्थ्य में सुधार है। एम्स प्रशासन के अनुसार महिला सोनू अब काफी स्टेबल है। महिला क्लिनिक अप्रूव हो रही है और उसके कई पैरामीटर भी नॉर्मल है। एम्स में ही भर्ती ललित को तीन दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था। पावटा जिला अस्पताल में 20 जून को सिजेरियन ऑपरेशन के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी। इससे पहले अल्बर्ट डेविड कंपनी के सोडियम लेक्टेट इंजेक्शन जो कि आरएल फ्लूएड के तौर पर उपयोग में होते हैं, के सभी बैच के उपयोग पर रोक लगाई गई थी।