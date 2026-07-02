Jodhpur News: डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, बेटी को ससुराल से ले गया पिता, दूसरी जगह विवाह कराने का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार अरुण प्रजापत की शादी नवंबर 2023 में पोकरराम की बेटी लीला के साथ हुई थी। अरुण का कहना है कि शादी के बाद करीब डेढ़ साल तक दोनों परिवारों के बीच सब कुछ सामान्य रहा। उसने आरोप लगाया कि बाद में उसके ससुर ने अपने बेटे नरेश की सगाई कराने की बात कही। अरुण के अनुसार शादी से पहले ऐसी कोई शर्त नहीं थी। शिकायत में कहा गया है कि जुलाई 2025 में पोकरराम कुछ लोगों के साथ उसके घर आया। उसने कथित तौर पर कहा कि या तो आटा-साटा में लड़की दो या 15 लाख रुपए दो। अरुण के परिवार ने इससे इनकार कर दिया।