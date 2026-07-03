Jodhpur Airport : गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पूरे मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है नया एयरपोर्ट टर्मिनल

Jodhpur New Airport Terminal : केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से जोधपुर को बहुप्रतीक्षित नये एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिलेगी, जो केवल जोधपुर ही नहीं, बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को दिल्ली से जोधपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा कि लंबे संघर्ष और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जोधपुर के लिए यह गौरव का क्षण आया है। नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद एयरपोर्ट की यात्री संभालने की क्षमता वर्तमान क्षमता से लगभग 10 गुना बढ़ जाएगी, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।