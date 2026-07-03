रिमोट से बटन दबाकर PM नरेंद्र मोदी करेंगे जोधपुर के नए एयरपोर्ट का लोकार्पण, 22 मिनट रुकेंगे, फिर जाएंगे पचपदरा

वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को जोधपुर आएंगे। वे दोपहर 12.45 बजे जोधपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वे दोपहर 12.50 से 1.30 बजे नए एयरपोर्ट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल जाकर निरीक्षण करेंगे। वे दोपहर 1.35 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर से पचपदरा जाएंगे। वे दोपहर 2.10 बजे पचपदरा के मंडापुरा पहुंचेंगे, जहां दोपहर 2.10 से 2.35 बजे तक एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन और फिर पौधरोपण करेंगे। वे दोपहर 2.40 से शाम छह बजे रिफाइनरी का निरीक्षण कर बैठक लेंगे। वे शाम 6.10 बजे पचपदरा के हेलीपेड से रवाना होंगे और शाम 6.35 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे शाम 6.50 बजे जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां उनका कार्यक्रम रिजर्व रहेगा। वे रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे।