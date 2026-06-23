Jodhpur News: मां की आखिरी इच्छा बनी रिश्ते की मिसाल, दो भाइयों ने पूरी पैतृक संपत्ति बहन के नाम की

वहीं दूसरी तरफ जोधपुर विकास प्राधिकारण परिसर में मंगलवार को शहरी सेवा शिविर में बड़ी संख्या में आवदेक पहुंचे। एक ही दिन में कुल 216 आवेदनों में से 188 का निस्तारण किया गया। कई आवेदकों को हाथों-हाथ पट्टे मिले तो कईयों को अपने आशियानें की चाबियां मिली। जोन-6 उपायुक्त दिनेश कुमार मीणा ने एक ही दिन में कमला देवी पत्नी नरसिंह राम को 90-ए के तहत पट्टा तथा कमला देवी पत्नी तेजप्रकाश को सुंदर सिंह भंडारी योजना का लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी किया। आवेदकों को पट्टे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा और एक ही दिन में मिल गया।