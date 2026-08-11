JDA Free Plots: 80 परिवारों को मिला नि:शुल्क प्लॉट, मैसेज आते ही झूम उठे लोग, भूखंडों के लिए निकाली ऑनलाइन लॉटरी

AI प्रतीकात्मक तस्वीर
जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से सोमवार को घुमन्तु, अद्र्धघुमन्तु और विमुक्त जातियों के परिवारों के लिए लोककला नगर आवासीय योजना की ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी में 80 परिवारों को नि:शुल्क आवासीय भूखंड आवंटित किए गए। लॉटरी का परिणाम सामने आते ही चयनित परिवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना भेजी गई। कई परिवारों के लिए ये संदेश खुशियों की सौगात लेकर आया।
चौखा गांव में स्थित लोककला नगर आवासीय योजना के तहत भूखंड आवंटन के लिए कुल 677 पात्र आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 80 लाभार्थियों का चयन किया गया। चयनित परिवारों को 50 वर्गगज तक के आवासीय भूखंड नि:शुल्क आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराना है।
लॉटरी कार्यक्रम का आयोजन मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद गठित कमेटी की मौजूदगी में पात्र आवेदनों में से ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकाली गई। पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार की गई।
कार्यक्रम के दौरान जेडीए के अधिकारी, कर्मचारी, विशिष्टजन और आमजन भी मौजूद रहे। लॉटरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड तरीके से पूरा किया गया, जिससे पात्र आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन किया जा सके।
लॉटरी कार्यक्रम में एडीएम दौलतराम, उपसचिव सुमन राठौड़, निदेशक वित्त मंजीत चारण, निदेशक विधि अरविन्द राजपुरोहित, उपायुक्त जोन-4 अदिति पुरोहित और उपायुक्त जोन-2 मुकेश बारेठ सहित जेडीए के कई अधिकारी मौजूद रहे।
जेडीए की ओर से सफल आवंटियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी गई है। इससे चयनित परिवारों को बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के अपने भूखंड आवंटन की जानकारी मिल गई।
लोककला नगर आवासीय योजना में 677 पात्र आवेदनों के बीच से 80 परिवारों का चयन होने के बाद अब इन परिवारों को आवंटित भूखंडों से जुड़ी आगामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नि:शुल्क भूखंड मिलने से चयनित परिवारों को अपना घर बनाने के लिए जमीन की सुविधा मिलेगी।
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