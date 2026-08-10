Jodhpur Crime: सुनार का अपहरण कर सोने-चांदी के गहने लूटने की वारदात का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सोलंकियातला गांव में सुनार के अपहरण और उसके पास से सोने-चांदी के आभूषण लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी नारायणराम भील अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए आभूषण और वारदात में इस्तेमाल साधनों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।