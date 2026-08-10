Jaipur: स्कूल बस हादसे में छात्रा की मौत के बाद हंगामा, ग्रामीणों ने 4 बसें रुकवाईं; क्षमता से ज्यादा बच्चे मिले तो भड़के​

महलां रोड पर शनिवार सुबह एसयूवी की टक्कर से निजी स्कूल की बस पलटने से गंभीर रूप से घायल हुई डेहरा पंचायत के भूरोदियों की ढाणी निवासी कक्षा 10वीं की छात्रा लक्षिता कुमावत की रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। लक्षिता की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया था। शव घर पहुंचा तो परिवार के लोग बिलख पड़े। पूरी ढाणी में मातम पसर गया। गमगीन माहौल के बीच छात्रा का अंतिम संस्कार किया था।