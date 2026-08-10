सांसद हनुमान बेनीवाल ने निकाय चुनाव के लिए उतारी 41 नेताओं की फ़ौज, भाई नारायण बेनीवाल को भी दिया ‘बड़ा ज़िम्मा’

MP Hanuman Beniwal with Narayan Beniwal - File PIC
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर अपनी संगठनात्मक रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच RLP ने पूरे प्रदेश में संगठन की नींव मजबूत करने के इरादे से 41 जिला प्रभारियों की एक जंबो सूची जारी कर दी है। इस सूची में पूर्व विधायकों, पूर्व प्रधानों, स्थानीय कद्दावर नेताओं और युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारियां देकर मैदान में उतारा गया है। पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में अपने जनाधार का विस्तार करना और मुख्यधारा के प्रमुख दलों को सीधी चुनौती देना है।
RLP नेतृत्व द्वारा जारी यह सूची राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पार्टी आलाकमान की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिला प्रभारी बिना किसी विलंब के अपने-अपने आवंटित जिलों में जाकर जमीनी स्तर पर मोर्चा संभालेंगे।
प्रभारियों का मुख्य कार्य स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, वार्डवार संगठन की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करना और आगामी चुनाव से जुड़ी चुनावी रणनीतियों का संचालन करना होगा। RLP की इस पहल से राजस्थान की स्थानीय राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो गई है।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी जिला एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के प्रभारियों को पूरा सहयोग प्रदान करें।
इसके साथ ही, जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर एक निकाय की बैठक आयोजित करेंगे और उसकी विस्तृत फीडबैक रिपोर्ट तैयार करके सीधे प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हर वार्ड और नगर पालिका/नगर निगम के स्तर पर सही प्रत्याशी के चयन और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को समझने में मदद मिलेगी।
हनुमान बेनीवाल ने इस सूची में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन साधने का प्रयास किया है। बीकानेर की जिम्मेदारी पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को सौंपी गई है, वहीं ब्यावर में पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी और पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी को जोधपुर का जिम्मा दिया गया है।
जयपुर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र की कमान पूर्व विधायक अशोक तंवर के हाथों में सौंपी गई है। कई जिलों में दो-दो प्रभारियों की नियुक्ति की गई है ताकि बड़े क्षेत्रों में चुनावी प्रबंधन अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सके।
|क्र. सं.
|जिले का नाम
|प्रभारी का नाम
|निवासी
|1
|अजमेर
|श्री प्रभातीलाल
|कलवाड़ा, सांगानेर
|2
|भीलवाड़ा
|श्री शहजाद
|ब्यावर
|3
|ब्यावर
|श्रीमती इंदिरा देवी बावरी (पूर्व विधायक), श्री गुलाब काठात
|मेड़ता, गिरी
|4
|डीडवाना-कुचामन
|श्री महेन्द्र डोरवाल
|कटराथल, सीकर
|5
|नागौर
|श्री राजूराम खोजा (प्रधान प्रतिनिधि)
|बावड़ी
|6
|टोंक
|श्री शंकर नारोलिया
|जयपुर
|7
|बीकानेर
|श्री नारायण बेनीवाल (पूर्व विधायक)
|नागौर
|8
|चूरू
|श्री दानाराम घिंटाला
|नोखा, बीकानेर
|9
|हनुमानगढ़
|डॉ. विवेक माचरा
|बीकानेर
|10
|श्री गंगानगर
|श्री विजयपाल बेनीवाल
|बीकानेर
|11
|भरतपुर
|श्री शंभू शर्मा
|किशनगढ़
|12
|डीग
|श्री बद्रीलाल जाट
|निवाई, टोंक
|13
|धौलपुर
|श्री नेमसिंह चौधरी
|आगरा
|14
|करौली
|डॉ. विकास गिल
|उदयपुरवाटी
|15
|सवाईमाधोपुर
|श्री ताराचंद रेगर
|बगरू
|16
|जयपुर
|श्री अशोक तंवर (पूर्व विधायक)
|चाकसू
|17
|अलवर
|डॉ. श्रवण चौधरी, श्री मनीष चौधरी
|ओसियां, उदयपुरवाटी
|18
|दौसा
|श्री दिनेश सहारण, श्री दिलीप हंतरा
|बुहाना (झुंझुनूं), भरतपुर
|19
|कोटपुतली-बहरोड़
|श्री महेन्द्र चौधरी
|शाहपुरा
|20
|खैरथल-तिजारा
|श्री मानाराम ठोलिया, श्री सुरेन्द्र चौधरी
|फुलेरा, आमेर
|21
|झुंझुनूं
|श्री विकास प्रचार
|खल्पपुरा, सीकर
|22
|सीकर
|श्री छूटन यादव
|चौमूं
|23
|जोधपुर
|श्री दिलीप चौधरी (पूर्व संसदीय सचिव), श्री अब्दुल जबार कुरैशी
|जैतारण, रायपुर
|24
|बाड़मेर
|श्री रामदीन सींगड़
|जोधपुर
|25
|बालोतरा
|श्री भोमाराम (पूर्व प्रधान), श्री रामरख बिश्नोई
|ओसियां, फलोदी
|26
|जैसलमेर
|श्री गजेन्द्र चौधरी
|बाड़मेर
|27
|जालोर
|श्री थानसिंह डोली
|पचपदरा
|28
|पाली
|श्री सम्पत अडिग (उपप्रधान), श्री दिनेश धधववाल
|जोधपुर, बनाड़ (जोधपुर)
|29
|फलोदी
|श्री प्रभुराम गोदारा
|कोलायत
|30
|सिरोही
|श्री हरिश देवासी बिजोवा
|मारवाड़-जंक्शन
|31
|कोटा
|श्री हनुमान सारण
|बगरू
|32
|बारां
|श्री शौएब खान
|टोंक
|33
|बूंदी
|श्री राजेन्द्र पराणा
|टोंक
|34
|झालावाड़
|श्री लक्ष्मण मुवाल
|डेगाना, नागौर
|35
|उदयपुर
|श्री भूराराम शेपमा, श्री प्रेम खोखर
|कुचामन, परबतसर
|36
|बांसवाड़ा
|श्रीमती प्रिया सिंह मेघवाल
|जयपुर
|37
|चित्तौड़गढ़
|श्री माधुराम कुड़िया, श्री रामनिवास पोषक
|जैतारण, नावा
|38
|डूंगरपुर
|श्री रामपाल जालवा
|पीपाड़
|39
|प्रतापगढ़
|श्री भैरू शंकर जाट
|उदयपुर
|40
|राजसमन्द
|श्रीमती शिवानी
|राजसमंद
|41
|सलूम्बर
|श्री रामनिवास पूनियां
|नांवा
ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब राजस्थान के शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका) में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है।
हनुमान बेनीवाल का यह कदम पार्टी के कैडर को सक्रिय करने और बूथ स्तर तक संगठन की पहुंच को मजबूत बनाने का हिस्सा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इन प्रभारियों की तैनाती से स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और आगामी नगर निकाय चुनाव में RLP एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी।
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