राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव की तारीख तय, 29 सितंबर को होगा मतदान, जानें पूरा चुनावी कार्यक्रम

राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ से बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से जारी प्रशासनिक गतिरोध और कानूनी प्रक्रिया के बीच आखिरकार RCA चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। हाईकोर्ट में पेश किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, राजस्थान क्रिकेट संघ के प्रबंध समिति के चुनाव 29 सितंबर 2026 को संपन्न कराए जाएंगे।