भजनलाल सरकार से ‘हिसाब मांगने’ उतरी कांग्रेस- पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, वाटर कैनन से तितर-बितर हुई भीड़   

जयपुर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और जयपुर नगर निगम (JMC) के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर शहर की बदहाल व्यवस्था, चरमराती सड़कों और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने 'हिसाब मांगो रैली' का आयोजन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।