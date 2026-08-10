जयपुर में अति-व्यस्त शेड्यूल और प्रोटोकॉल के बीच अचानक किसके घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा? हर कोई रह गया हैरान!

जयपुर में स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ और 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत रविवार को दिनभर वीआईपी कार्यक्रमों की भरमार रही। राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा, अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि, और संगठन के संवाद कार्यक्रमों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का मिनट-टू-मिनट व्यस्त शेड्यूल तय था। लेकिन इस अति-व्यस्त और कड़े सुरक्षा घेरे वाले शेड्यूल के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का काफिला अचानक जयपुर के 'तारों की कूट' इलाके की संकरी गलियों में मुड़ गया। हर कोई हैरान था कि आखिर केंद्रीय मंत्री किसे मिलने अचानक पहुंचे हैं।