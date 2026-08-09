राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले ‘दल-बदल’, सांसद हनुमान बेनीवाल को झटका! RLP छोड़ कई नेता-कार्यकर्ता BJP में शामिल

सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने नवागंतुक नेताओं का स्वागत करते हुए RLP और विपक्ष पर निशाना साधा। मदन राठौड़ ने कहा, "सभी नवागंतुक साथियों का भाजपा परिवार में आत्मीय स्वागत है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार जनकल्याण और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रही है। सरकार की विकासपरक नीतियों के कारण ही विभिन्न दलों के कार्यकर्ता अपनी पार्टियां छोड़कर भाजपा के विजय अभियान से जुड़ रहे हैं।"