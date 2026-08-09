Patrika Impact: किसानों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश, सुरक्षा इंतजाम बिना खेतों में नहीं बनेगी डिग्गी

9 अप्रैल: रायसिंहनगर के निकट ठंडी गांव में खेलते समय डिग्गी में डूबने से मासूम देवांशु व राघव की मौत।

12 अप्रैल: संगतपुरा वाटर वर्क्स में सफाई के दौरान रिछपाल सिंह (35) की डिग्गी में गिरने से मौत।

14 अप्रैल: रायसिंहनगर क्षेत्र के 11 टी के गांव में पैर फिसलने से एक किसान की डिग्गी में डूबकर मौत।

2 मई: श्रीविजयनगर के 33 जीबी में ईंट भट्ठा श्रमिक हरिशंकर की डिग्गी में डूबने से मौत।

21 मई: सादुलशहर के चक धौला में नहाते समय 14 वर्षीय चंद्रमोहन की डूबने से मौत।

11 जुलाई: घमूड़वाली थाना क्षेत्र के 54 एलएनपी में मीनाक्षी (41) ने डिग्गी में कूदकर आत्महत्या की।

21 जुलाई: रायसिंहनगर क्षेत्र के 45 एनपी गांव में गुरजीत सिंह और उसके छोटे भाई राजदीप सिंह की खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से मौत।