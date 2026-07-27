Ground Report: मेरी एक ही बेटी थी…भगवान ने उसे भी छीन लिया, खेतों में बनी डिग्गियां बनीं मौत का कुआं! 6 महीने में 24+ मौतें

Rajasthan Farm Pond Deaths: खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई डिग्गियां (फार्म पौंड) अब कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाले जख्म छोड़ रही हैं। कुछ हजार रुपए बचाने की कीमत मासूम बच्चों, महिलाओं और युवाओं की जान देकर चुकानी पड़ रही है। पिछले छह माह में प्रदेश में ऐसी डिग्गियों में डूबने से दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे गंभीर बात यह है कि मृतकों में 10 से अधिक बच्चे और किशोर शामिल हैं। अधिकांश हादसों में सुरक्षा इंतजाम नदारद मिले। कहीं चारदीवारी नहीं, कहीं सीढ़ी नहीं और कहीं सिर्फ एक जाली लगाकर जिम्मेदारी पूरी मान ली गई। नतीजतन, हर साल ग्रामीण परिवार अपनों को खोने का दर्द झेलने को मजबूर हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माण के दौरान अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए तो ऐसे अधिकांश हादसों को रोका जा सकता है।