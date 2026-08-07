कृषि उद्यान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नवाबगंज क्षेत्र में स्थित हैं। बहुत सावधानी से यहां वनस्पति प्रजातियों की एक किस्म की खेती भी की जाती है। यहां बगीचे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और छायादार धनुर्धारियों और रंगीन फूलों से परिष्कृत भी किया गया है जिससे यह एक शांत अभयारण्य बना रहा है। कानपुर कृषि उद्यान से सभी प्यार करते हैं पेड़ों व पत्थरों पर उनके वैज्ञानिक नाम और प्रसांगिक विवरण लिखे जाते हैं और वनस्पति उद्यान में कुछ लुप्त प्राय किस्मों को भी परिष्कृत रख रखाव की आवश्यकता होती है। यह शहर कम नमी और गर्म हवाओं से उखाड़ उबरने का अनुभव करता है जो पौधों के विकास के लिए प्रतिकूल हैं। इस प्रकार, पौधों को क्षति से बचने के लिए लगातार निगरानी की आवश्यकता होती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी कानपुर) का कानपुर अध्याय भी दिसंबर 1959 में कृषि गार्डन में हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान के कैंटीन बिल्डिंग के एक कमरे में शुरू किया गया था।

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