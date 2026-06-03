PM Modi की ‘मन की बात’ सुनते ही खुश हुए कश्मीर के किसान, दशहरी आम के बागवानों की चमकी किस्मत!

Mango Farmers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 134वें एपिसोड ने जम्मू-कश्मीर के आम उत्पादकों में एक नया जोश भर दिया है। उधमपुर जिले के मजालता इलाके में दशहरी आम की खेती करने वाले किसान इस बात से बहुत खुश हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने उनका काम सराहा है। किसानों का कहना है कि इस तारीफ से न सिर्फ उनका हौसला बढ़ गया है, बल्कि पूरे इलाके की बागवानी को एक नई पहचान मिली है। मजालता के रहने वाले युद्धवीर ने बताया कि उनके पिता रतनचंद ने साल 2012 में आम का बाग लगाने की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे उन्होंने अपना बढ़ाया और 2016-17 में बड़े पैमाने पर दशहरी आम के पौधे लगाए। युद्धवीर के मुताबिक, केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं और पीएम मोदी के शब्दों ने उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश भी की है कि भविष्य में वे अपने कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के किसानों का नाम भी जरूर लें।