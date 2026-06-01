8000 किलो जर्दालू आम जाएगा दिल्ली, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के लिए खेप तैयार; पीएम ने मन की बात में किया था जिक्र

बिहटा प्रोसेसिंग यूनिट के निरीक्षण के दौरान उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने आमों के संरक्षण, अत्याधुनिक पैकेजिंग और डिस्पैच की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बिहार के गौरव के रूप में पहचान रखने वाले करीब आठ टन (8,000 किलो) जर्दालू आमों को दिल्ली भेजा जाएगा। यह खास खेप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों और विभिन्न देशों के डेलिगेट्स के लिए तैयार की जा रही है। इसके लिए सेंटर पर पैकेजिंग का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है और बेहद सुरक्षित तरीके से इसे जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा।