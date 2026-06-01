राज्य सभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला, बहुमत महागठबंधन के पास फिर भी मैदान में एनडीए

राज्य सभा की एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की आवश्यकता होगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा( Jharkhand Mukti Morcha) के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं। ऐसे में दोनों सीटों पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं, 24 विधायकों वाले एनडीए को एक सीट जीतने के लिए चार अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। इसके बावजूद एनडीए ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। यही वजह है कि राज्यसभा का यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या एनडीए इस चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा या फिर इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखेगा।