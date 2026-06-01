1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

राज्य सभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला, बहुमत महागठबंधन के पास फिर भी मैदान में एनडीए

विपक्षी एनडीए ने बहुमत नहीं होने के बावजूद राज्य सभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। गठबंधन के पास 24 विधायक हैं, जबकि एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत है। ऐसे में उसे चार अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jun 01, 2026

jharkhand rajya sabha election

jharkhand rajya sabha election

झारखंड की दो राज्य सभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन दोनों सीटों के लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 18 जून को मतदान और मतगणना होगी। ये दोनों सीटेंशिबू सोरेन के निधन और दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई हैं। हालांकि, दोनों प्रमुख गठबंधनों की ओर से उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर दोनों खेमों में मंथन जारी है।

राज्य सभा की एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की आवश्यकता होगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा( Jharkhand Mukti Morcha) के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं। ऐसे में दोनों सीटों पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं, 24 विधायकों वाले एनडीए को एक सीट जीतने के लिए चार अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। इसके बावजूद एनडीए ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। यही वजह है कि राज्यसभा का यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या एनडीए इस चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा या फिर इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखेगा।

एक सीट जेएमएम की, दूसरी पर कांग्रेस की नजर

सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। दोनों गठबंधनों में प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इधर, सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से मंथन किया जा रहा है। गठबंधन में शामिल जेएमएम की एक सीट पर दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस अपना दावा मजबूत तरीके से पेश कर रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी है। हालांकि, उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में स्थिति पूरी तरह साफ हो सकती है।

बहुमत से दूर एनडीए

उधर, विपक्षी एनडीए खेमे ने बहुमत नहीं होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर गठबंधन के भीतर लगातार मंथन चल रहा है। एनडीए (भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा) के पास फिलहाल कुल 24 विधायक हैं, जो एक सीट जीतने के लिए आवश्यक 28 वोटों से चार कम हैं। ऐसे में एनडीए को जीत के लिए चार अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इसी कारण उम्मीदवार के नाम पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

राजनीतिक गणित की बात करें तो 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 वोट आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले महागठबंधन (झामुमो 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और माले 2) के पास कुल 56 विधायक हैं, जो दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त माने जा रहे हैं।

इस बीच जय राम महतो की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। जेएलकेएम के एकमात्र विधायक जयराम महतो फिलहाल किसी भी खेमे के साथ खुलकर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनका एक वोट राज्यसभा चुनाव के समीकरणों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

झारखंड राज्य सभा चुनाव: कांग्रेस-JMM में उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची, दिल्ली से रांची तक बढ़ी सियासी हलचल
पटना
jharkhand rajya sabha election

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jun 2026 08:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राज्य सभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला, बहुमत महागठबंधन के पास फिर भी मैदान में एनडीए

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति को भेजा जाएगा बिहार का स्पेशल गिफ्ट, 8000 किलो की खेप तैयार

Jardalu mango bihar
पटना

जवानी में की फायरिंग, बुढ़ापे में हुई जेल! सहारा देकर कोर्ट से ले जाए गए 85 साल के बुजुर्ग; वीडियो वायरल

vaishali court news
पटना

राबड़ी देवी को नोटिस, तो नीतीश कुमार को बड़ा बंगला कैसे? मंत्री लेसी सिंह ने RJD के सवालों का दिया जवाब

bihar politics
पटना

'प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा है बिहार के CM का बंगला', राबड़ी आवास विवाद के बीच RJD का तंज

bihar politics
पटना

Video: 'गद्दारों पर भारी हूं'... रोहिणी के पोस्टर से बिहार में फिर शुरू हुई नई चर्चा, RJD में बढ़ी बेचैनी

rohini acharya poster
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.