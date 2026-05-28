झारखंड राज्य सभा चुनाव: कांग्रेस-JMM में उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची, दिल्ली से रांची तक बढ़ी सियासी हलचल

झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस, झामुमो के समर्थन से राज्य सभा की एक सीट हासिल करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक, इसको लेकर झामुमो की ओर से आंशिक सहमति भी मिल गई है। बताया जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों की तलाश तेज कर दी है। पार्टी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहती है, जिस पर झामुमो के किसी विधायक को कोई आपत्ति न हो। फिलहाल दो नामों को लेकर चर्चा चल रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पहले इन नामों पर झामुमो के साथ सहमति बनाने की कोशिश करेगी, उसके बाद ही उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।